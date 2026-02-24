Жительница Новосибирска отсудила 569 тысяч рублей за некачественную кухню

Компания попыталась оспорить решение в областном суде, утверждая, что ответственность за качество несёт только подрядчик. Однако суд отметил, что договорные отношения были смешанными, и продавец остаётся ответственным за товар и выполненные работы, даже если монтаж проводил выбранный им подрядчик.