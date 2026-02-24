Жительница Новосибирска отсудила 569 тысяч рублей за некачественную кухню

Жительница Новосибирска выиграла суд против компании, продавшей и установившей кухонный гарнитур ненадлежащего качества. Женщина приобрела мебель летом 2023 года, полностью оплатив товар и работы, но после установки обнаружила дефекты, угрожающие безопасности и портящие внешний вид кухни.
Попытки урегулировать ситуацию напрямую с продавцом не увенчались успехом, и она обратилась в суд. Первоначально Новосибирский районный суд постановил взыскать с компании и подрядчика солидарно 569 657 рублей. В эту сумму вошли стоимость кухни и работ, неустойка, компенсация морального вреда, штраф за отказ удовлетворить требования добровольно и судебные расходы.
Компания попыталась оспорить решение в областном суде, утверждая, что ответственность за качество несёт только подрядчик. Однако суд отметил, что договорные отношения были смешанными, и продавец остаётся ответственным за товар и выполненные работы, даже если монтаж проводил выбранный им подрядчик.
«Судебная коллегия по гражданским делам подтвердила наличие существенных недостатков изделия и подчеркнула, что женщина не была связана договором с подрядчиком — исполнителя работ выбирал сам продавец», — уточнили в пресс-службе Новосибирского областного суда.