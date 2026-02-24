Дворник получил премию Кеосаяна: мужчина спас ребенка, выпавшего из окна в Петербурге

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший ребенка в Санкт-Петербурге, стал лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
«Четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка», — говорится в сообщении.
Премия для «хороших, правильных людей» была учреждена главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Она уточнила, что ее размер составит один миллион рублей. Вручать премию планируется не реже десяти раз в год.
Позже Ибадуллаев рассказал, что большую часть премиальных средств он отправил своему больному отцу в Узбекистан.
«Деньги, спасибо, отдали, я отправляю в Узбекистан. У меня папа болеет, четыре дочери есть. Большое спасибо. Очень не ожидал», — поделился мужчина.
Напомним, Ибадуллаев стал героем после того, как поймал мальчика. Ребенок выпал с седьмого этажа в Санкт-Петербурге. Мать ребенка была в другой комнате, а окна не были оборудованы защитными блокираторами.
Дворник в интервью «КП-Петербург» рассказал подробности инцидента. Он заметил открытое окно в одной из квартир, на подоконнике которого играл ребенок. Хайрулло испугался и начал кричать малышу, чтобы тот вернулся внутрь.
В какой-то момент ребенок начал вылезать наружу. Когда у мальчика не осталось сил, он разжал руки и полетел вниз головой. Ибадуллаев успел поймать его. Затем дворник занес ребенка в подъезд, чтобы привести его в чувство.
Также воспитательницы детского сада из Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова были удостоены премии Кеосаяна за храбрость и защиту детей. Симоньян отметила, что каждая из них получила миллион рублей за мужественные действия. Женщины обезвредили маньяка с ножом, угрожавшего детям.
Как сообщал KP.RU, семья охранника техникума в Анапе, погибшего при нападении на учебное заведение, получит премию Кеосаяна. Мужчина первым среагировал на стрельбу злоумышленника. Он принял удар на себя, тем самым спасая жизни многих студентов.