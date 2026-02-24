Почти половина россиян не готова снижать зарплатные ожидания, показал опрос

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Почти каждый второй россиянин (49%) не готов снижать зарплатные ожидания при поиске новой работы или ради сохранения текущей, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«(Согласно опросу — ред.), 49% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой», — сказано в исследовании.
При этом уточняется, что 30% россиян готовы пойти на уступки в вопросе оплаты труда, еще около 20% затруднились с ответом.
По данным исследования, наибольшую гибкость проявляют подростки до 18 лет — 46% из них готовы снизить ожидания по зарплате ради трудоустройства. В группе 18−24 лет на уступки согласны 33%, тогда как 42% — против.
Более того, отмечается, что по мере роста профессионального опыта готовность снижать запросы на зарплату уменьшается. Среди респондентов 25−34 лет таких 29%, в группе 35−44 лет — 26%. После 45 лет гибкость снова увеличивается: среди россиян старше 55 лет 36% готовы рассматривать снижение зарплаты.
Опрос hh.ru проводился с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года, в исследовании приняли участие более 32 тысяч россиян.