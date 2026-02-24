Короткая рабочая неделя стартовала в России после трехдневных выходных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
День защитника Отечества выпал в этом году на понедельник. Благодаря этому отдых растянулся на три дня — с 21 по 23 февраля.
Следующие трехдневные выходные ожидаются
Далее россияне будут отдыхать три дня подряд
Выходными также станут 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря. Таким образом, в ноябре рабочая неделя разделится на две части и продлится четыре дня. А в последнюю неделю декабря предстоит работать три дня.