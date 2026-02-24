Ричмонд
Короткая рабочая неделя стартовала в России после трехдневных выходных

Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества.

Короткая рабочая неделя стартовала в России после трехдневных выходных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

День защитника Отечества выпал в этом году на понедельник. Благодаря этому отдых растянулся на три дня — с 21 по 23 февраля.

Следующие трехдневные выходные ожидаются 7—9 марта, так как Международный женский день выпадает на воскресенье. Рабочая неделя снова будет четырехдневной — с 10 по 13 марта.

Далее россияне будут отдыхать три дня подряд 1—3 мая, 9—11 мая и 12—14 июня. Соответственно, четырехдневные рабочие недели будут 27—30 апреля, 12—15 мая и 8—11 июня.

Выходными также станут 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря. Таким образом, в ноябре рабочая неделя разделится на две части и продлится четыре дня. А в последнюю неделю декабря предстоит работать три дня.