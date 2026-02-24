В Омской области снова подорожал хлеб

В Омской области зарегистрировали очередное подорожание хлебобулочных изделий. По данным Росстата за неделю с 9 по 16 февраля 2026 года, которые приводит «Ай мониторинг», выросли средние цены сразу на два вида хлеба.
Килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба подорожал на 90 копеек — теперь средняя цена составляет 88 рублей 42 копейки. Хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов прибавил в цене 1 рубль 64 копейки и в среднем стоит 108 рублей 84 копейки.
Ранее сообщалось, что в январе 2026 года в Омске, напротив, отмечалось снижение цен на хлеб, а также на гречневую крупу, куриные яйца и сахар. При этом часть других продуктов в тот же период продолжила дорожать.
Читайте также на портале Om1.ru.
Цены на продукты в Омске: огурцы дешевеют, яйца продолжают дорожать.