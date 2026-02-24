Секретный герой аниме: как Владивосток попал в японские мультсериалы

Город встречает их снегом, что кажется героям чудом, ведь они впервые видят «настоящий снег». Забавно, если знать, что во Владивостоке часто не так снежно. В порту их встречает девушка по имени Елизавета и целует всех в щёки, создавая образ гостеприимной и немного дикой России.