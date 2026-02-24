Секретный герой аниме: как Владивосток попал в японские мультсериалы

Елизавета Галкина, Владислав Цой. Думаете, Владивосток и аниме — вещи несовместимые? На самом деле приморская столица не раз становилась частью японской анимации, причём в самых неожиданных образах! От мистических сражений на улицах города в «Песне-проклятии для святого рыцаря» (18+) до детально проработанной школы, где учится русская японка Суо Павличенко в сериале «Темнее тёмного» (12+) — Владивосток предстаёт перед зрителями в совершенно разных амплуа.
1. «Золотое божество» /Golden Kamuy (18+).
В аниме речь идёт о Саити Сугимото, ветеране русско-японской войны, который ищет золото айнов. Клад запрятан, а подсказки — в татуировках беглых каторжников.
В третьем сезоне часть действий происходит во Владивостоке после русско-японской войны, в начале 20 века. Город — важный пункт, где кипит «золотая лихорадка» и плетутся криминальные интриги.
Создатели постарались правдиво показать архитектуру и дух того времени. На экране — улицы, дома и мелочи жизни, как оно было тогда во Владивостоке.
2. «Темнее чёрного» / Darker than Black: Gemini of the Meteor (2‑й сезон).
Во втором сезоне аниме в центре внимания оказывается Суо Павлюченко, тринадцатилетняя девчонка с русско-японскими корнями. Вместе со своим братом-близнецом, Сионом, она попадает в переплёт в мире контракторов — людей, которые обладают необычными способностями.
Главные события теперь разворачиваются в городе, где копаются в исследованиях отца Суо и выясняют отношения разные организации.
Точно известно, что действие этого аниме происходит во Владивостоке. Создатели даже приезжали в город, чтобы все посмотреть своими глазами — об этом они говорили в интервью и писали в официальных источниках.
Фанаты заметили в кадре знакомые места: здание УВД на Алеутской, Морской и Железнодорожный вокзалы, набережную с баржой. Поклонники также отмечают локальные бытовые детали — чипсы «Русская картошка», тушёнку и сцену зимней рыбалки на льду Спортивной гавани.
3. «Песнь проклятия для святого рыцаря» / Seiken Tsukai no World Break.
В аниме парень по имени Мороха Хаимура, как и многие, помнит свои прошлые жизни. Все, кто так умеет, становятся Спасителями и бьются с монстрами-метапсихикалами.
В девятой серии нас ждет масштабная сцена битвы на мосту, и, кажется, это наш Золотой мост — ну, очень похож! Те же пилоны, пролеты, вид на город… Хотя в аниме название города не говорят.
Все происходит над Золотым Рогом, и мост — главная арена. Один из персонажей в русскоязычном переводе представляется «директором Владивостока», при этом он эффектно сражается, катаясь на доске для сёрфинга.
4. «Кровь +» / Blood+ (18+).
Сая Отонаси, девушка с амнезией, живёт в приёмной семье и однажды узнаёт, что её кровь не простая. Оказывается, она втянута в давнюю войну между людьми и чудовищами, которых зовут Рукокрылами.
В одной из серий герои приезжают во Владивосток. Для них это важная остановка, полная новых опасностей и намёков на то, что делать дальше.
Город встречает их снегом, что кажется героям чудом, ведь они впервые видят «настоящий снег». Забавно, если знать, что во Владивостоке часто не так снежно. В порту их встречает девушка по имени Елизавета и целует всех в щёки, создавая образ гостеприимной и немного дикой России.
5. «Ведьмина служба доставки» / Kiki’s Delivery Service (реж. Хаяо Миядзаки) (6+).
В аниме юная ведьма Кики отправляется на стажировку в другой город. Там она открывает службу доставки и сталкивается со всеми радостями взрослой жизни: учится самостоятельности, находит друзей и узнаёт, что такое ответственность.
Действие происходит в вымышленном городе, который, по словам режиссёра Хаяо Миядзаки, похож на типичный европейский портовый город. Он говорил, что вдохновлялся Стокгольмом и Висбю в Швеции. Хотя некоторые зрители считают, что карта, которую смотрит Кики, напоминает Владивосток. Но это всего лишь фанатская теория, создатели аниме её не подтверждают.
6. «Темнее черного: Гайден (ОВА)» / Darker then Black: Gaiden (OVA) (12+).
Darker than Black: Gaiden (OVA) — это как связующее звено между первым и вторым сезонами аниме. Мы смотрим, как Хэй, он же «Чёрный жнец», и его подруга Инь выполняют задания. Самое интересное происходит во Владивостоке, который становится важной частью «российской истории» Darker than Black. Этот город — место встречи разных группировок и завязка сюжета перед событиями Gemini of the Meteor.
Владивосток тут — это суровый, заснеженный город-гигант, где всего намешано. Рядом с современными зданиями — порт и бедные районы. В кадрах легко узнать настоящие места: вокзал, морской порт, здание краевого УВД на Алеутской, набережную. А «русскость» добавляют надписи на русском, разные машины (даже у полиции иномарки), зимняя рыбалка и еда типа «Русской картошки» с тушенкой.
Вообще, Владивосток в Gaiden — это не просто картинка. Это важная часть истории, которая создаёт атмосферу напряженного города и соединяет события двух сезонов, мешая реальность с фантастикой аниме.
7. «Аоки Хаганэ — но Арпеджио, или Арпеджио из голубой стали» / Aoki Hagane no Arpeggio, или Arpeggio of Blue Steel (18+).
Это аниме рассказывает о войне людей против Флота Тумана — жуткой армады разумных кораблей. Команда Голубая сталь во главе с Гунзо Тихая добывает подлодку I-401 с пилотом-аватаром Ионой, чтобы дать отпор врагу.
Владивосток в этой истории — важный российский порт. До войны он был базой Тихоокеанского флота и центром торговли. К 2056 году он почти заброшен, но еще держится. Именно там Иона впервые сталкивается с Мусаси.
Город чем-то напоминает порт, где еле-еле теплится жизнь. В гавани виднеются полузатопленные суда, даже подлодки. Мост через бухту Золотой Рог разрушен, возможно, чтобы защититься от Тумана. Но контейнерный терминал работает, связь есть, здания на месте: собор, универмаг, аптека. Ржавые машины и трамвай тоже никуда не делись. Владивосток показывает разницу между тем, как хорошо было раньше, и тем, как люди выживают сейчас, в блокаде Флота Тумана.