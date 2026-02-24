Новая цель русской армии: названы координаты тайных бункеров Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации в течение двух лет жил в бункере. Однако связанные с украинским правительством эксперты не только опровергли его слова, но и рассказали, где именно находятся убежища бывшего комика.
Что находится в секретных бункерах Зеленского и где они расположены — в материале aif.ru.
Тайник НКВД под Киевом.
Один из главных бункеров Зеленского расположен недалеко от его рабочего места — под зданием Кабинета министров в Киеве. Политолог Василий Вакаров, который был в этом убежище, рассказал aif.ru о сложной системе подземных тоннелей, похожих по строению на метро.
«Еще в 30-х годах прошлого века на месте нынешнего Кабинета министров в Киеве, на улице Грушевского 12/2, располагалось здание НКВД. Недалеко от него находился завод “Арсенал”. И вот его работники построили подземные переходы между самим заводом, зданием НКВД и администрацией президента. Получился целый подземный город. Время поменялось, но, по сути, все эти подземные переходы и бункер остались на месте. В свое время я ходил туда. Там подвальные помещения нескольких уровней. Есть места, по которым можно передвигаться, а есть те, где можно находиться и жить», — пояснил специалист.
Вакаров отметил, что бункер в Киеве хорошо защищен. Вероятно, его укрепляли даже на случай ядерного удара. Специалист, однако, усомнился, что Зеленский в течение двух лет жил в бункере.
«Это неправда, я думаю. Зеленский жил в бункере в первые дни после начала спецоперации, пока не получил гарантии безопасности. После этого он там не жил», — сказал он.
Шторы, раковина и зеркало с подсветкой.
Именно свой киевский бункер Зеленский показывал журналистам в 2023 году. Судя по обнародованной видеозаписи, глава киевского режима жил в бункере в условиях пятизвездочной гостиницы.
На кадрах видны предметы интерьера, кровать, подставка для обуви, раковина, зеркало с подсветкой.
Журналисты во время посещения бункера зафиксировали и другие интересные вещи, например, новые белоснежные фирменные кроссовки, аккуратно стоящие на подставке у кровати. Окна в помещении закрыты шторами.
Напротив кровати Зеленского, где он якобы провел пару лет, висит большой плазменный телевизор. А сама кровать, к слову, покрыта ажурным цветным покрывалом.
Тогда же журналист The Times, попавший на экскурсию в бункер, рассказал, что именно там Зеленский записывал свои видеообращения в начале конфликта.
По его словам, Банковая, где находится резиденция главы государства, — это бетонный блок офисов, окруженный стальным кольцом. Между ними расположены контрольно-пропускные пункты с постами вооруженной охраны.
Бункер во Львове.
Еще один бункер Зеленского находится во Львове, куда, как предположил политолог Владимир Скачко, глава киевского режима может сбежать из Киева.
Известно, что во Львове есть построенный в советское время подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». В каком сейчас состоянии просторное помещение, состоящее более чем из 50 комнат, неизвестно.
Во Львове также есть сеть разветвленных подземных тоннелей. Они находятся под большинством католических храмов города и зачастую соединяются друг с другом.
Эти тоннели не имеют особых укреплений, однако из-за их протяженности, установление конкретного места, где находится человек, может быть затруднено.
Бункеры на западе Украины.
Еще одно убежище подготовлено для побега Зеленского в Ивано-Франковской области.
«Когда началась специальная военная операция, была разная информация о том, где находится Зеленский. Говорили, что он в Киеве, потом появилась информация, что он сбежал во Львов. Но была информация, что он на некой базе отдыха в Ивано-Франковской области», — отметил Вакаров.
Примечательно, что именно там располагается закрытый подземный советский склад, где при СССР хранилось атомное оружие. Склады и ядерные лаборатории этого объекта спрятаны в толще гор, защищены скальной породой и бетоном.
«Бункер Зеленского на западе Украины расположен там, где находится президентская резиденция, которую еще Виктор Ющенко построил. Там есть природные пещеры, их военные специальным образом усиливали. Они находятся далеко в горах. Там есть места, где могут целые батальоны располагаться. Они там могут выживать неделями и месяцами», — добавил политолог.
Бункер в Винницкой области.
Бункеры Зеленского расположены в разных частях Украины. В частности, в Винницкой области для главы киевского режима могли переоборудовать бункер последователей Третьего рейха.
«В Винницкой области был бункер у Третьего рейха, может быть, Зеленский там себе прикопал. Но я не думаю, что ему нужен бункер на территории Украины. Если глава киевского режима будет скрываться, то явно где-то в других странах. А по большому счету ему негде укрыться», — отметил политолог Александр Дудчак.
По его словам, Зеленского всегда сопровождают британские спецслужбы, которые в любом случае будут знать, куда и на чем он полетел.
«Когда от Зеленского ничего уже не будет зависеть, как от формальной личности, как от формального президента, который должен ставить подписи, то он перестанет быть нужен и британцам. И тогда они его просто грохнут», — добавил политолог.
Ранее генерал Липовой предсказал бегство Зеленского в бункер.