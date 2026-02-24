Новая цель русской армии: названы координаты тайных бункеров Зеленского

«Еще в 30-х годах прошлого века на месте нынешнего Кабинета министров в Киеве, на улице Грушевского 12/2, располагалось здание НКВД. Недалеко от него находился завод “Арсенал”. И вот его работники построили подземные переходы между самим заводом, зданием НКВД и администрацией президента. Получился целый подземный город. Время поменялось, но, по сути, все эти подземные переходы и бункер остались на месте. В свое время я ходил туда. Там подвальные помещения нескольких уровней. Есть места, по которым можно передвигаться, а есть те, где можно находиться и жить», — пояснил специалист.