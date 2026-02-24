Мошенники начали выманивать данные россиян, приглашая их в чат подъезда

Ранее специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) рассказали о новой тенденции среди мошенников: они переходят к методам мести, когда их стандартные схемы с телефонными звонками и запросом кодов из SMS не срабатывают. По словам экспертов, россияне стали более осведомлёнными и успешно распознают типичные уловки злоумышленников, будь то легенды о курьерах, мастерах домофонов или работниках поликлиник. Однако, столкнувшись с твёрдым отказом, некоторые мошенники прибегают к более примитивным способам навредить жертве.