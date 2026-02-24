Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьи погибшего и пострадавших при взрыве в Москве полицейских получат помощь

У погибшего при взрыве в Москве полицейского остались двое несовершеннолетних детей.

Источник: Комсомольская правда

Семьи погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских получат всю необходимую помощь. Об этом в своем канале на платформе Max сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что у погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который работал в системе МВД с марта 2019 года, остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Семьям погибшего, а также раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь», — заверила Волк.

Ночью 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. К служебной машине Госавтоинспекции, где несли дежурство сотрудники, подошел неизвестный. Вслед за этим произошел взрыв неустановленного предмета.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения в районе взрыва у Савеловского вокзала сотрудники полиции установили, что преступник погиб на месте происшествия.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше