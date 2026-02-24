Семьи погибшего и пострадавших при взрыве в Москве полицейских получат помощь

Семьи погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских получат всю необходимую помощь. Об этом в своем канале на платформе Max сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что у погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который работал в системе МВД с марта 2019 года, остались жена и двое несовершеннолетних детей.
«Семьям погибшего, а также раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь», — заверила Волк.
Ночью 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. К служебной машине Госавтоинспекции, где несли дежурство сотрудники, подошел неизвестный. Вслед за этим произошел взрыв неустановленного предмета.
В результате изучения записей камер видеонаблюдения в районе взрыва у Савеловского вокзала сотрудники полиции установили, что преступник погиб на месте происшествия.