Омичкам назвали условия для получения единого пособия в 2026 году

В Соцфонде напомнили, что единое пособие назначается с учетом оценки нуждаемости при выполнении ряда условий. Ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания, в Омской области в 2026 году это 16 477 рублей. Доход каждого взрослого члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), в текущем году это 216 744 рубля. При этом в случае отсутствия дохода нужны уважительные причины.
Такими причинами являются, в частности, беременность, уход за ребенком младше 3 лет, за ребенком с инвалидностью до 18 лет, за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет, уход за лицом старше 80 лет или за инвалидом первой группы. Уважительной причиной также признается статус единственного родителя или члена многодетной семьи.
Кроме того, собственность семьи должна соответствовать определенным критериям по квартирам, домам, земельным участкам и автотранспорту.
Задать свои вопросы омичи смогут с 10 до 16 часов телефону — 32−25−68.
Специалисты не только дадут консультации, но и могут помочь с подачей заявления через портал госуслуг, устранением ошибок при заполнении документов, разъяснить причины принятых решений.