Омичкам назвали условия для получения единого пособия в 2026 году

В Соцфонде напомнили, что единое пособие назначается с учетом оценки нуждаемости при выполнении ряда условий. Ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания, в Омской области в 2026 году это 16 477 рублей. Доход каждого взрослого члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), в текущем году это 216 744 рубля. При этом в случае отсутствия дохода нужны уважительные причины.