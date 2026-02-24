Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый корпус школы и детсад запустят в Нижнем Новгороде в 2026 году

Их планируется открыть к началу следующего учебного года.

Источник: Время

Новый корпус школы № 170 в Автозаводском районе, а также новый детсад в жилом комплексе «Савин парк» в Кстовском районе планируется запустить в Нижнем Новгороде к началу следующего учебного года. Об этом сообщила в интервью ИА «Время Н» директор городского департамента образования Ирина Борякова.

По ее словам, около 20% от общего числа учеников в городе до сих пор обучаются во вторую смену.

«В первую очередь это связано с интенсивной жилой застройкой», — пояснила Ирина Борякова, уточнив, что самые «горячие» точки в этом отношении — это микрорайоны «Цветы», «Кузнечиха Город» и «Анкудиновский парк».

Проблема очередей в детсады в Нижнем Новгороде решена за исключением Кстовского района.

«Ну и, конечно, есть ряд новых микрорайонов, например, “Кузнечиха Город”, где потребность в дошкольных учреждениях чуть выше», — добавила директор департамента.

Ранее сообщалось, что строительство детсада на улице Ванеева активизировалось в Нижнем Новгороде.