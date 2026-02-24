Новый корпус школы и детсад запустят в Нижнем Новгороде в 2026 году

Новый корпус школы № 170 в Автозаводском районе, а также новый детсад в жилом комплексе «Савин парк» в Кстовском районе планируется запустить в Нижнем Новгороде к началу следующего учебного года. Об этом сообщила в интервью ИА «Время Н» директор городского департамента образования Ирина Борякова.