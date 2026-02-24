Частных водителей предложили включить в Транспортную стратегию

Добавляется, что частный водитель на личном автомобиле — это «классический самозанятый», с учетом их количества — 5 миллионов — они представляют значительный резерв для развития института самозанятости и поступления налога на профессиональный доход в бюджетную систему. Подчеркивается, что цифровые платформы могут взять на себя контроль и полную ответственность за эту категорию перевозчиков, в том числе вопросы страхования таких водителей и их пассажиров.