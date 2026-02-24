Ричмонд
DM: Пожилая британка умерла, прождав с переломом бедра скорую помощь 10 дней

97-летняя британка Бабетт Бердж умерла, прождав скорую помощь 10 дней с подозрением на перелом бедра. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пожилая женщина сломала бедро, упав в своем доме в Ньюпорте. К ней пришел местный фельдшер, который после осмотра оставил ее дома вместо немедленной госпитализации. Пенсионерке пообещали, что скорая помощь приедет через 10 дней.

Но британка вскоре упала повторно и пролежала на полу до приезда врачей. Когда ее нашли, она уже задыхалась. Медики диагностировали у пенсионерки пневмонию из-за лежания на холодном полу и нарушение кровообращения из-за долгой неподвижности. Вскоре Бердж скончалась.

После этого началось расследование, в ходе которого будут изучены задержка с вызовом скорой помощи и качество ухода, который был оказан пациентке после падения, сказано в статье.

