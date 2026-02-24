DM: Пожилая британка умерла, прождав с переломом бедра скорую помощь 10 дней

Но британка вскоре упала повторно и пролежала на полу до приезда врачей. Когда ее нашли, она уже задыхалась. Медики диагностировали у пенсионерки пневмонию из-за лежания на холодном полу и нарушение кровообращения из-за долгой неподвижности. Вскоре Бердж скончалась.