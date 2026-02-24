Монеты с Зеленским в США уценили на 90% в рамках финальной распродажи

Под уценку попала коллекция, посвящённая событиям вокруг Украины и визитам американских политиков в Киев. Стоимость отдельных позиций снизили в несколько раз.
Рождественский выпуск о «единстве Украины и США» теперь продают за 5,95 доллара вместо 50. Монета «Украинское контрнаступление» стоит 24,95 доллара при прежней цене 175. Такая же цена установлена на выпуск, посвящённый визиту Нэнси Пелоси в Киев в 2022 году и её встрече с Зеленским. Монета о поездке Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года подешевела со 125 до 9,99 доллара. Выпуск, посвящённый обращению экс-комика к Конгрессу США, также стоит 9,99 доллара вместо 100.
В числе распродажных товаров — рождественское украшение 2022 года с поздравлением от Джо Байдена, Джилл Байден, Владимира Зеленского и Елены Зеленской. Его цена снижена с 45 до 4,95 доллара.
Ранее Владимир Зеленский заявил о «начале конца» конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине нужно прекращение войны, а не пауза. Также бывший комик призвал Европейский союз определить конкретную дату вступления Украины в блок. По его словам, это должно произойти уже в 2027 году.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.