Монеты с Зеленским в США уценили на 90% в рамках финальной распродажи

Рождественский выпуск о «единстве Украины и США» теперь продают за 5,95 доллара вместо 50. Монета «Украинское контрнаступление» стоит 24,95 доллара при прежней цене 175. Такая же цена установлена на выпуск, посвящённый визиту Нэнси Пелоси в Киев в 2022 году и её встрече с Зеленским. Монета о поездке Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года подешевела со 125 до 9,99 доллара. Выпуск, посвящённый обращению экс-комика к Конгрессу США, также стоит 9,99 доллара вместо 100.