«Авангард» сыграет в Екатеринбурге против «Автомобилиста»

Во вторник, 24 февраля, омский «Авангард» сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста». Встреча соперников пройдёт на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Матч начнётся в 20:00 по омскому времени.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала KHL, омского «12 канала» и на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».
В таблице Восточной конференции текущего сезона КХЛ «Автомобилист» занимает четвёртую строчку, набрав 70 очков в 58 играх. В свою очередь «Ястребы» занимают второе место с 84 очками.
Команды провели в чемпионатах 127 матчей. У «Авангарда» 54 победы, у «Автомобилиста» — 62, а в 11 случаях была зафиксирована ничья. Общий счёт по шайбам — 412 против 353 в пользу уральцев.
В рамках текущего чемпионата «Автомобилист» вышел победителем из первых двух встреч со счётом 4:1 и 3:0, а следующие два матча остались за «Авангардом» — 3:2 ОТ и 2:1 ОТ. Пятая игра в Омске завершилась победой гостей — 3:2 ОТ.
Отметим, что нападающий «ястребов» Потуральски может пропустить сегодняшний матч «Авангарда» из-за травмы. Напомним, что во время домашней игры против «Амура» хоккеист заблокировал шайбу лицом.