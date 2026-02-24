Новосибирца поймали на автомойке и арестовали его «Газель» за долг в 2 млн

Мужчина задолжал более двух миллионов рублей по алиментам на двух сыновей — несмотря на то, что те уже взрослые, он так и не погасил долг. Официально не работая, он зарегистрировал на себя автомобиль «Газель», который, как выяснилось, использовал для подработок.