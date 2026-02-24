Новосибирца поймали на автомойке и арестовали его «Газель» за долг в 2 млн

51-летний житель Новосибирска, долгое время скрывавшийся от приставов, лишился «Газели» после неожиданной встречи на автомойке на улице Автогенной. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Мужчина задолжал более двух миллионов рублей по алиментам на двух сыновей — несмотря на то, что те уже взрослые, он так и не погасил долг. Официально не работая, он зарегистрировал на себя автомобиль «Газель», который, как выяснилось, использовал для подработок.
Приставы несколько дней наблюдали за стройкой дома, которую должник возводит для второй семьи на левом берегу, но там его не застали. Удалось выйти на след благодаря информации о его визитах на автомойку.
Когда «Газель» была замечена у здания, приставы вместе с взыскателем оперативно прибыли на место и наложили арест на автомобиль. Мужчина, застигнутый врасплох, заявил, что «просто зашёл попить чай», хотя его личные вещи находились в служебном помещении. Он также отказался платить по долгам.
Теперь, если задолженность не будет погашена, машину передадут на оценку и выставят на торги — вырученные средства пойдут на погашение алиментов.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирская строительная компания погасила долг после ареста иномарки.