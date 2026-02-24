В Иркутской области умер руководитель «Белореченского» Гавриил Франтенко

Умер руководитель СХАО «Белореченское» Гавриил Франтенко. Почти полвека он посвятил развитию предприятия, за эти годы превратил его в флагман сельского хозяйства региона. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.
Умер руководитель СХАО «Белореченское» Гавриил Франтенко.
Он возглавил предприятие в 1980 году и с тех пор посвятил ему всю жизнь. Под его началом «Белореченское» выросло в мощный многоотраслевой комплекс. Коллеги говорят, что дело не только в таланте управленца — Гавриил Франтенко по настоящему бережно относился к земле и людям. Он помогал малоимущим, многодетным, пенсионерам и ветеранам, развивал социальную сферу.
Гавриил Степанович бережно относился и к земле, на которой жил, и к людям, с которыми работал. Фото: соцсети губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Особое внимание Гавриил Степанович уделял молодежи. На базе предприятия открыли кафедру практики для студентов аграрного университета, где будущие агрономы под руководством наставников изучали новые сорта и технологии.
— Человек редкой преданности своему делу, с большим сердцем. Уход Гавриила Степановича — огромная утрата для региона. Выражаю самые искренние соболезнования его родным, близким и коллегам, — сказал Игорь Кобзев.
Заслуги Гавриила Франтенко отметили на самом высоком уровне. Он был Заслуженным работником сельского хозяйства РФ, Почетным гражданином Иркутской области, а недавно Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Умер руководитель СХАО «Белореченское» Гавриил Франтенко.