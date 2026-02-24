В Иркутской области умер руководитель «Белореченского» Гавриил Франтенко

Он возглавил предприятие в 1980 году и с тех пор посвятил ему всю жизнь. Под его началом «Белореченское» выросло в мощный многоотраслевой комплекс. Коллеги говорят, что дело не только в таланте управленца — Гавриил Франтенко по настоящему бережно относился к земле и людям. Он помогал малоимущим, многодетным, пенсионерам и ветеранам, развивал социальную сферу.