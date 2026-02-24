В США оценили российский Т-95: «Он был лучшим танком»

Российский Т-95 мог бы получить титул самого мощного танка своего времени, однако он так и не вошел в серию. Об этом пишет обозреватель Стив Балестриери для 19FortyFive.
«Т-95 был лучшим российским танком, которого никогда не было», — сказал эксперт.
Как отмечает Балестриери, танк оснащался бы 152-мм гладкоствольным орудием с возможностью запуска управляемых ракет, что давало ему колоссальное огневое превосходство. Экипаж из трех человек располагался в защищенной капсуле отдельно от боекомплекта, а башня оставалась необитаемой — такая компоновка минимизировала риск детонации.
Эксперт также подчеркнул, что проект был закрыт в 2010 году по причине чрезмерной дороговизны. Однако многие технические наработки впоследствии нашли применение в танке Т-14 «Армата». В частности, это система дистанционного управления вооружением, элементы активной защиты и новая компоновочная схема.
Немногим ранее комбат с позывным Сват отметил, что из 43 БПЛА, ударивших по одному из российских танков в зоне спецоперации, только четыре дрона смогли пробить броню.