В Мексике 23 заключённых сбежали из тюрьмы во время массовых беспорядков

Напомним, беспорядки в Мексике вспыхнули 22 февраля после операции в штате Халиско, в ходе которой силовики попытались задержать лидера CJNG Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо. По данным военного ведомства, он получил тяжёлые ранения и умер при транспортировке. После его гибели в ряде штатов зафиксировали нападения на полицейские патрули и блокирование дорог. Вооружённые группы поджигали транспорт и объекты инфраструктуры. В Халиско ввели режим повышенной готовности, временно ограничили работу школ и общественного транспорта. Федеральные власти направили дополнительные силы для стабилизации обстановки.