Хитрая схема большегрузов угрожает детям в Приморье

Побывав на месте, корреспондент DEITA.RU убедился, что на въездах в поселки установлены запрещающие знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Попасть в поселки можно, свернув с трассы от Де-Фриза до дороги Владивосток-Хабаровск. Все они расположены, так сказать, на одной «прямой», и уже в начале поворота стоит вышеупомянутый знак. Еще они повторяются сразу в нескольких местах: на перекрестке между поселками, на въездах и т. д.