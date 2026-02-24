Хитрая схема большегрузов угрожает детям в Приморье

С нового года жизнь в пригороде Владивостока превратилась в ад — большегрузный транспорт стал активно использовать межпоселковые дороги. Таким нехитрым способом водители объезжают комплексы весогабаритного контроля, установленные на крупных автомагистралях.
Жители поселков Шмитдовка, Зима Южная и Прохладное негодуют — крупногабаритный транспорт не только разрушает дороги, но и представляет опасность для детей, которые идут в школу, ведь большая часть дорог в округе попросту не оборудована тротуарами, и пешеходы двигаются просто по обочинам.
Побывав на месте, корреспондент DEITA.RU убедился, что на въездах в поселки установлены запрещающие знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Попасть в поселки можно, свернув с трассы от Де-Фриза до дороги Владивосток-Хабаровск. Все они расположены, так сказать, на одной «прямой», и уже в начале поворота стоит вышеупомянутый знак. Еще они повторяются сразу в нескольких местах: на перекрестке между поселками, на въездах
Однако, несмотря на прямой запрет, грузовики рассекают по сельской местности. Без радара нельзя определить точную скорость ТС, но по ощущениям не менее 40 км/ч, а именно такое ограничение действует во всех деревнях.
Местные жители предполагают, что таким образом водители объезжают автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВК), который установлен на участке трассы от Де-Фриза до трассы Владивосток — Хабаровск.
Особую тревогу у местных вызывает тот факт, что по ряду деревенских улиц отсутствуют хоть какие-нибудь тротуары, освещение и оборудованные пешеходные переходы. Самая наглядная картина: переход около школы в селе Прохладное. ИА DEITA.RU несколько лет назад уже освещало данную проблему, тогда вдоль школьного забора обустроили тротуар и пешеходный переход. Частично проблема была снята. Но вот возникла новая.
Ситуация беспокоит население проблемных поселков, но каким образом вопрос будет решен, пока не ясно.