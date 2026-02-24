Омский министр рассказал, как в городе борются с вредными выбросами

В феврале 2026 года горожане продолжают жаловаться в соцсетях на вредные выбросы в Омске. В региональном минприроды пояснили, какие меры принимают, чтобы сделать атмосферу чище.
Для промышленных предприятий жесткие экологические нормы, соблюдение требований отслеживают. Заводы обязывают монтировать современное очистное оборудование и заменять устаревшие аппараты на более безопасные.
«Часть общественного транспорта в Омске сейчас переведена на газ, а частный сектор стараются газифицировать», — прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Ковтун.
Он добавил, что работа с потенциально опасными организациями продолжается. Сохранение чистоты атмосферы остается приоритетной задачей для властей.
Ранее мы писали, что за год количество жалоб омичей на загрязнение воздуха увеличилось в два раза.