Весна наступит уже в феврале: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Казалось бы, солнце припекает все больше и снег должен исчезнуть мгновенно. Синоптики советуют не ждать моментального пробуждения природы. Александр Ильин пояснил, что из-за обилия выпавшего снега процесс займет гораздо больше времени, чем обычно. Та зима, которая так долго держала город в своих объятиях, не собирается сдаваться без боя.