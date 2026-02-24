Весна наступит уже в феврале: синоптик предупредил о резкой смене погоды

Зима 2026 года запомнится жителям столичного региона не только рекордными сугробами, но и аномальными холодами. Однако, как отмечают метеорологи, время суровых испытаний для коммунальщиков и автомобилистов подходит к концу. В беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил радостную новость: столбики термометров поползут вверх.
По словам эксперта, мощные арктические вторжения остались в прошлом. Если ещё недавно москвичи кутались в пуховики при −20, то теперь днем температура начинает стремиться к нулю. Хотя расслабляться рано: минусовые значения по ночам сохранятся, но уже не будут такими экстремальными.
«Время морозов закончилось».
Александр Ильин отметил, что пик холодов пройден. При этом синоптик предупреждает, что по ночам мороз сохранится, но днем воздух уже начнет пахнуть весной.
«Время морозов закончилось. Ночные температуры на предстоящей неделе ожидаются в пределах −10… −12 градусов. Самые низкие показатели возможны в ночь на пятницу, 27 февраля, когда температура может опуститься до −17 градусов», — сказал он.
Однако самое интересное начнется днем. В конце февраля — самом начале календарной весны природа сделает подарок жителям центральной России.
«Если говорить о центральной полосе России, то в дневные часы в конце февраля — начале марта прогнозируется около нуля. Никаких больших осадков ждать не стоит. Возможны смешанные осадки, местами даже дожди. Время зимы и серьёзных снегопадов закончилось, если только какой-нибудь дикий циклон проскочит и принесет в марте снег. Неуклонно наступает весна», — объяснил он.
Почему весна 2026 года будет затяжной.
Казалось бы, солнце припекает все больше и снег должен исчезнуть мгновенно. Синоптики советуют не ждать моментального пробуждения природы. Александр Ильин пояснил, что из-за обилия выпавшего снега процесс займет гораздо больше времени, чем обычно. Та зима, которая так долго держала город в своих объятиях, не собирается сдаваться без боя.
«В этом году весна будет затяжной. За зиму выпало рекордное количество снега, образовались высокие сугробы. Понадобится время и много тепла, чтобы их растопить. Поэтому пройдет немало времени, пока солнце справится. Думаю, снег будет лежать до апреля», — объяснил синоптик.
Это значит, что любоваться сугробами придется еще долго, даже когда воздух прогреется до плюсовых отметок.
Половодье и сход снега: прогнозы метеорологов.
Затяжная весна имеет свои плюсы. Медленное таяние сугробов снижает риск катастрофического половодья, хотя расслабляться жителям низин все же не стоит.
«Если мы говорим затяжная весна, то таять будет постепенно. Соответственно, интенсивность половодья будет достаточно умеренная. Может быть, местами где-то серьёзные проблемы могут возникнуть из-за заторов. Если бы пошло быстрое снеготаяние, тогда бы половодье было более серьезным», — добавил Ильин.
Что касается сроков, когда земля полностью освободится от снежного покрова, то здесь мнения экспертов сходятся. Ранее коллегу поддержал синоптик Михаил Леус. Он уточнил, что москвичам стоит набраться терпения: привычная «серая» погода придет чуть позже средних многолетних сроков. Снег в российской столице сойдет лишь во второй декаде апреля и ближе к ее окончанию.