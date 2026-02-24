Ричмонд
Новосибирский минздрав предложил отказаться от массовых мероприятий

Министерство здравоохранения Новосибирской области считает целесообразным отказаться в ближайшее время от массовых мероприятий из-за ожидаемого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Freepik

Об этом министр Ростислав Заблоцкий сообщил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 24 февраля.

«Хочется обратиться к усилению санэпидрежима, профилактических мероприятий и, по возможности, наверное, отказаться или хотя бы ограничить проведение массовых мероприятий, особенно с перемещениями с территории на территорию», — предложил господин Заблоцкий.

По данным министра, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области остается стабильной с небольшим ростом заболеваемости. При этом ведомство прогнозирует увеличение числа заболевших, «учитывая сезонные качели, традиционную сезонность и опыт других регионов».

Согласно сообщению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с 9 по 15 февраля в регионе был отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом — на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей.