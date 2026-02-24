Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздники резко «оздоровили» омских школьников и детсадовцев

В Омске после праздников значительно сократилось число отправленных на карантин.

Источник: РИА "Новости"

По данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», в городе заметно сократилось число школьников и воспитанников детских садов, отправленных на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ.

Так, число школьных классов, в отношении которых введена такая мера, за неделю сократилось в 4 раза — с прежних 60 до 15 (в 12 образовательных организациях), по состоянию на вторник, 24 февраля 2026 года.

Чуть менее ярко тенденция проявилась в детских садах: в 20 дошкольных учреждениях карантин на текущую дату введен в общей сложности в 27 группах. Это примерно в два раза ниже показателей недельной давности, когда фиксировалась 61 временно прекратившая образовательный процесс группа.

Стоит отметить, что годом ранее в детских садах Омска не проявилось подобного постпраздничного падения карантинных показателей, а в школах снижение оказалось гораздо менее значительным, чем ныне.