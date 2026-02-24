Праздники резко «оздоровили» омских школьников и детсадовцев

По данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», в городе заметно сократилось число школьников и воспитанников детских садов, отправленных на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ.
Так, число школьных классов, в отношении которых введена такая мера, за неделю сократилось в 4 раза — с прежних 60 до 15 (в 12 образовательных организациях), по состоянию на вторник, 24 февраля 2026 года.
Чуть менее ярко тенденция проявилась в детских садах: в 20 дошкольных учреждениях карантин на текущую дату введен в общей сложности в 27 группах. Это примерно в два раза ниже показателей недельной давности, когда фиксировалась 61 временно прекратившая образовательный процесс группа.
Стоит отметить, что годом ранее в детских садах Омска не проявилось подобного постпраздничного падения карантинных показателей, а в школах снижение оказалось гораздо менее значительным, чем ныне.