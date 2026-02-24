Омичам расскажут о едином пособии по телефону

Как отметили в пресс-службе отделения СФР по Омской области, ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания — 16 477 рублей. Доход каждого взрослого члена семьи — не менее восьми МРОТ. Это 216 744 рубля на 2026 год. Необходимо также, чтобы собственность семьи соответствовала критериям по квартирам, домам, земельным участкам и автотранспорту.