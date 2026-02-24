Омичам расскажут о едином пособии по телефону

Омское отделение Социального фонда России проведет «горячую линию» по вопросам единого пособия. 26 февраля семьям с детьми и беременным женщинам расскажут о том, как оформить выплаты.
В частности, спросить можно будет о критериях нуждаемости семьи, учете алиментов, сроках назначения и выплатах. Помимо консультаций эксперты могут помочь с подачей заявления через портал «Госуслуги».
Работать номер телефона будет с 10 до 16 часов: 32−25−68.
Как отметили в пресс-службе отделения СФР по Омской области, ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать установленный прожиточный минимум на душу населения в регионе проживания — 16 477 рублей. Доход каждого взрослого члена семьи — не менее восьми МРОТ. Это 216 744 рубля на 2026 год. Необходимо также, чтобы собственность семьи соответствовала критериям по квартирам, домам, земельным участкам и автотранспорту.
Ранее в Омске озвучили новые данные по среднему заработку. Разброс в данных номинальной и реальной зарплат из-за инфляции остаётся на высоком уровне. Среднемесячная зарплата омичей составила 70 254 рубля.