Семерым омским наркоторговцам оставили приговор в силе

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции проверил законность приговора Центрального райсуда Омска в отношении семерых наркоторговцев. 24 февраля в прокуратуре региона сообщили, что приговор участникам организованной группы оставили без изменений. Ранее защита пыталась обжаловать вынесенное решение.
Суд установил, что с сентября 2023 года фигуранты занимались на территории области незаконным сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин. Одна из осужденных вместе со своим 41-летним сыном и его 38-летним приятелем работали оптовыми курьерами. Они получали от сообщников крупные партии наркотиков, фасовали на более мелкие и сбывали.
Еще трое мужчин и их 40-летняя знакомая занимались розничной продажей. Размещали разовые дозы героина в тайники. Действия координировали организаторы при помощи мессенджеров. Всего участники ОПГ намеревались сбыть более ста граммов героина. Вину никто из них не признал.
«Трем оптовым продавцам назначили наказание в виде 13 лет и 10 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, женщине — 10 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Розничным курьерам суд определил от 7 лет 1 месяца до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, за исключением женщины, которая будет отбывать наказание в колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.
Изъятое средство постановили уничтожить. Вышестоящие инстанции оставили приговор остался в силе.
