Семерым омским наркоторговцам оставили приговор в силе

«Трем оптовым продавцам назначили наказание в виде 13 лет и 10 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, женщине — 10 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Розничным курьерам суд определил от 7 лет 1 месяца до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, за исключением женщины, которая будет отбывать наказание в колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.