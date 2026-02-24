Омский водоканал отключит холодную воду в микрорайоне Краснознамённый

Жители микрорайона Краснознамённый в Омске столкнутся с отключением холодной воды. В субботу, 28 февраля, сотрудники городского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по ул. Краснознамённая, 26. Они будут идти с 11:00 до 18:00.