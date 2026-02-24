Ричмонд
Омский водоканал отключит холодную воду в микрорайоне Краснознамённый

Причина — ремонтные работы на водопроводе по улице Краснознамённая, 26.

Источник: Om1 Омск

Жители микрорайона Краснознамённый в Омске столкнутся с отключением холодной воды. В субботу, 28 февраля, сотрудники городского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по ул. Краснознамённая, 26. Они будут идти с 11:00 до 18:00.

Холодной воды не будет в трёх административных зданиях, семи многоквартирных домах и одном социальном объекте по адресам:

ул. Краснознамённая, 20, 20а, 20к2, 22, 24, 24а, 25, 26 и 26к1; ул. Завертяева (дублёр), 23; частный сектор по ул. 5-й и 6-й Донецкий переулок.

Отмечается, что машина с питьевой водой будет установлена на улице Краснознамённая, 26 с 11:00 до окончания работ.

«Омский водоканал просит горожан запастись водой на время ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства», — заявили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.