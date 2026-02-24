Потепление до +6, дождь, туман и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 февраля

Согласно предварительным расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 24 февраля будет пасмурной и дождливой, но без резких перепадов температуры. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Синоптики составили прогноз для донской столицы на вторник. Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, в остальное время существенных осадков не предвидится. Утром вероятен туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер южной четверти разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду. В ночь на среду временами будет идти небольшой дождь, ветер усилится до 7 — 12 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростовской области 24 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах возможны туман и гололед, на дорогах появится гололедица. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем местами его порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на 25 февраля облачность сохранится, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах осядет туман, на севере области ожидаются гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах по-прежнему сохранится гололедица. Ветер южной четверти усилится до 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя погоду в Ростове-на-Дону 24 февраля, синоптики отмечают, что температура воздуха в донской столице днем поднимется до +4 — +6 градусов. В ночь на среду столбики термометров покажут +1 — +3 градуса.
В Ростовской области температура воздуха днем во вторник будет колебаться от −1 до +4 градусов, по югу возможно потепление до +8 градусов. В ночь на 25 февраля ожидается от 0 до +5 градусов, по северу региона возможно похолодание до −5 градусов.
Судя по прогнозу, атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы и составит от 756 до 764 миллиметров ртутного столба.
