Потепление до +6, дождь, туман и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 февраля

Что касается погоды в Ростовской области 24 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах возможны туман и гололед, на дорогах появится гололедица. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем местами его порывы усилятся до 12 — 14 метров в секунду. В ночь на 25 февраля облачность сохранится, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах осядет туман, на севере области ожидаются гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах по-прежнему сохранится гололедица. Ветер южной четверти усилится до 7 — 12 метров в секунду.