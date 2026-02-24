Имущество бывшего хоккеиста омского «Авангарда» ищут судебные приставы

Напомним, омский «Авангард» стал последним на данный момент клубом в карьере 33-летнего хоккеиста. Нападающий играл за Омск на протяжении трех сезонов, с 2021 по 2024 год. Телегин является олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина сезона-2018/2019 в составе ЦСКА.