Имущество бывшего хоккеиста омского «Авангарда» ищут судебные приставы

Указано, что розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Сумма долга превышает 71 миллион рублей, при этом остаток по исполнительным производствам несколько меньше.
Также указано, что часть задолженности образовалась перед бывшей женой Телегина, заслуженной артисткой России Пелагеей.
Напомним, омский «Авангард» стал последним на данный момент клубом в карьере 33-летнего хоккеиста. Нападающий играл за Омск на протяжении трех сезонов, с 2021 по 2024 год. Телегин является олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина сезона-2018/2019 в составе ЦСКА.