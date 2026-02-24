Огонь и кровавый хаос: как идет нарковойна полиции и картелей в Мексике

«По данной операции можно сделать вывод, что правительство Мексики допустило ту же ошибку, что ранее Колумбия и Эквадор, начав жесткие зачистки без предварительных мер по нейтрализации среднего и низшего звена наркокартелей, а также уничтожения системы коммуникации между ними, — комментирует Савин. — Поэтому вооруженный конфликт может затянуться на неопределенное время, а образовавшийся вакуум в управлении картелями займут новые, молодые лидеры».