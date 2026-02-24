Огонь и кровавый хаос: как идет нарковойна полиции и картелей в Мексике

Убийство 59-летнего Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как Эль Менчо, должно было стать громкой победой мексиканских властей.
Вместо этого страна получила волну беспорядков, которая охватила уже более 20 штатов, заблокированные аэропорты и парализованные города.
Политолог Леонид Савин в беседе с aif.ru объяснил, почему ликвидация главаря картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) обернулась хаосом и кто на самом деле управляет страной ацтеков.
Операция, которая изменила всё: как убили Эль Менчо.
Все началось утром 22 февраля 2026 года в муниципалитете Тапальпа, штат Халиско. Спецназ армии и Национальной гвардии Мексики при поддержке авиации провел операцию по зачистке, где, по оперативным данным, укрывался один из самых разыскиваемых преступников мира. По данным Министерства национальной обороны Мексики, военные подверглись нападению и открыли ответный огонь.
В результате перестрелки четверо боевиков были убиты на месте. Трое получили тяжелые ранения и скончались по дороге в госпиталь. Среди них оказался и Рубен Н., он же Немесио Осегера Сервантес, он же легендарный и неуловимый Эль Менчо.
Власти США, по данным The Washington Post, помогали мексиканским коллегам. В Мехико это подтверждают, но с оговоркой: речь шла лишь о предоставлении дополнительной разведывательной информации.
Несмотря на это, операция стала ударом по одному из столпов наркобизнеса: за голову Эль Менчо США обещали 15 миллионов долларов, а мексиканские власти — до 300 миллионов песо.
Картель наносит ответный удар: страна на осадном положении.
Сразу после сообщений о смерти лидера картель «Новое поколение Халиско» привел в действие механизм возмездия. Уже 23 февраля беспорядки охватили минимум восемь штатов: Халиско, Мичоакан, Колима, Гуанахуато, Наярит, Тамаулипас, Герреро и Сакатекас. По некоторым данным, насилие докатилось до 20 из 32 штатов Мексики.
Члены картеля действуют по накатанной схеме, но с пугающим размахом. Они блокируют трассы, жгут автомобили и автобусы, громят полицейские участки и заправки. В Гвадалахаре, столице Халиско, хаос добрался до аэропорта: пассажирам часами не разрешали покидать борта самолетов. В курортном Пуэрто-Вальярте полыхали супермаркеты.
Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро обратился к 8 миллионам граждан с призывом не выходить из домов. В штате объявлен «красный уровень» тревоги, закрыты школы, остановлен общественный транспорт.
Посольство РФ в Мексике рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в зону конфликта, а тем, кто уже находится на курортах (по некоторым данным, речь как минимум о 240 туристах из РФ), соблюдать предельную осторожность.
Армия США против «Нового поколения»: следы Вашингтона ведут в прошлое.
Почему же устранение даже такого одиозного лидера не остановило насилие, а лишь разожгло его? Политолог Леонид Савин в беседе с aif.ru объясняет: корни проблемы уходят глубоко в историю и политику.
«Мексиканские наркокартели — это своего рода государство в государстве. Они обладают сильным влиянием, имеют связи с политиками и формируют теневую экономику страны. К наиболее могущественным относятся “Синалоа”, “Лос-Сетас”, “Гольфо”, “Линеа”, “Майиса” и “Новое поколение Халиско”, чей лидер был убит», — поясняет эксперт.
По его словам, парадокс ситуации в том, что США, формально борющиеся с наркотрафиком, создали условия для его процветания.
«Нарковойны, инициированные США под видом борьбы с преступностью, начались еще в 2006 году. И, что важно отметить, большая часть оружия на руках у боевиков американского производства, причем армейского образца», — подчеркивает Савин.
Тактическая победа, стратегический проигрыш: что ждет Мексику дальше.
Ликвидация Эль Менчо создала опасный вакуум власти в преступной иерархии. Эксперты опасаются, что теперь внутри CJNG начнется кровавая борьба за трон, которая лишь усилит насилие.
«По данной операции можно сделать вывод, что правительство Мексики допустило ту же ошибку, что ранее Колумбия и Эквадор, начав жесткие зачистки без предварительных мер по нейтрализации среднего и низшего звена наркокартелей, а также уничтожения системы коммуникации между ними, — комментирует Савин. — Поэтому вооруженный конфликт может затянуться на неопределенное время, а образовавшийся вакуум в управлении картелями займут новые, молодые лидеры».
Уже сейчас подсчитываются первые потери: по данным на 23 февраля, погибли 11 человек, задержаны 22 участника беспорядков. Сожжены или разграблены около 50 отделений банков. Авиакомпании United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines и Air Canada временно отменили рейсы в зону бедствия.
Эль Менчо, который начинал с торговли героином в США, отсидел в американской тюрьме и вернулся, чтобы построить империю, ушел из жизни так же, как и жил — в перестрелке. Но его смерть вряд ли поставит точку в войне с наркокартелями. Скорее, она ознаменует начало нового, еще более кровавого этапа передела сфер влияния, где главным инструментом по-прежнему остается американское оружие.