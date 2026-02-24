Ненапрасная жертва: в Испании впервые пересадили лицо после эвтаназии донора

В Испании выполнена первая пересадка лица после ассистированной эвтаназии. «Вечерняя Москва» задумалась о том, что помогло испанцам стать лидерами мировой трансплантологии.
Испанке по имени Карме страшно, почти фатально не повезло. Во время отдыха на Канарских островах ее укусило какое-то местное насекомое. В ранку попали бактерии, началось сильнейшее воспаление тканей лица, а затем и некроз. 58-летняя женщина лишилась возможности видеть, говорить и глотать. Пересадка лица была единственным способом помочь ей выжить. До этого в мире было проведено 52 таких операции, первая из которых в 2010 году прошла в барселонской клинике Валь дʼЭброн — признанном мировом Центре трансплантологии. Но никогда прежде донором не был человек, решивший добровольно уйти из жизни. Свое лицо Карме оставила неизлечимо больная женщина, которой оставалось жить в муках несколько месяцев. Специальная комиссия подтвердила ее право на ассистированную эвтаназию (легализована в ряде стран Европы и в некоторых штатах США. Помощь врача обычно ограничивается выпиской рецепта на смертельную дозу лекарства. — прим. «ВМ»).
Не будем говорить об этических аспектах эвтаназии, которая в нашей стране запрещена и приравнивается к преступлению. Скажем лишь, что с чисто технической точки зрения забор органов и тканей донора сразу после наступления его смерти дает им максимально высокие шансы на приживаемость. А заранее известная дата ухода донора из жизни позволяет подготовить к операции реципиента.
В этой уникальной операции в той самой клинике Валь дʼЭброн участвовали больше сотни специалистов. Одна команда работала с Карме, другая — с донором. Обеим женщинам провели компьютерную томографию и напечатали их черепа на 3D-принтере, чтобы рассчитать объем костной ткани Карме, который предстояло заменить донорской. Ведь новое лицо должно подходить. Можно лишь восхититься мужеством донора, отлично понимавшей цель обследования.
Операция продолжалась 24 часа. Жизнеспособность пересаживаемого лица поддерживало «внешнее легкое» — аппарат ЭКМО, многие о нем узнали во время пандемии коронавируса. При пересадке почки или сердца достаточно сшить несколько кровеносных сосудов, питающих орган. Но в этом случае пришлось решать невероятно сложную задачу: соединить бесчисленное количество мелких сосудов и нервов — их сшивали под микроскопом. Иначе лицо осталось бы неподвижным.
Затем — реабилитация. Пересаженное лицо может и не заработать. Но Карме смогла заговорить уже через месяц. Есть основания надеяться на дальнейший прогресс.
Правда, женщине придется всю жизнь принимать препараты для подавления иммунитета, для нее теперь опасна любая инфекция. А еще ей предстоит научиться жить с чужим лицом. Психологи говорят, что самое трудное после пересадки — начать встречаться со старыми друзьями и знакомыми. Человеку может казаться, что их шокирует его новая внешность. Если не справиться с таким действительным или мнимым психологическим давлением, можно впасть в депрессию и в итоге оказаться в полной социальной изоляции.
Впрочем, есть и другие примеры, когда пересадка лица помогает вернуться в общество. Американский пожарный Патрик Хардисон, войдя в горящий дом, получил страшные ожоги. 14 лет он жил с обезображенным лицом, стараясь меньше общаться с людьми. После десяти лет брака от Хардисона ушла жена. Но в 2018 году ему пересадили лицо погибшего 26-летнего мотоциклиста, и он воспрянул духом. Теперь он ходит в спортзал, плавает в бассейне, возит детей в Диснейленд. А главное, говорит он, в том, что люди смотрят на него безразлично: «Для них я обычный парень, идущий по улице».
Судя по уверенности, с какой держалась Карме на пресс-конференции, депрессия ей вряд ли грозит. Впереди — нормальная, пусть и с ограничениями, жизнь, которую удалось спасти. А значит, последняя жертва безвестной женщины, отдавшей Карме свое лицо, была не напрасна.
Не случайно эта драматическая история случилась именно в Испании. Эта средиземноморская страна с не самой благополучной экономикой уже больше трех десятилетий является лидером мировой трансплантологии. Описывая успехи испанцев, обычно увлекаются статистикой. В 2024 году достигнуты невиданные показатели: 132,8 трансплантации на миллион населения — мировой рекорд. В Москве этот показатель превысил 95 — очень высокий уровень, между прочим. В Испании больше всего доноров на душу населения — 52,6 на миллион (в США — 48,1, в Италии — 29,4, в Германии с ее высоким уровнем здравоохранения — лишь 11,6; в Москве — 31,6). Число зарегистрированных доноров костного мозга превышает полмиллиона. Развитие трансплантологии обеспечивают и федеральные власти, и региональные.
Именно этому — формированию правильного отношения людей к пересадке органов у испанцев — не грех поучиться. Без него не будет ни блестящих хирургов, ни уникальных центров трансплантологии, ни — самое главное! — доноров. Так вот, в течение многих лет в Испании проводится активная просветительская работа, СМИ часто рассказывают об операциях, показывают на конкретных примерах, как пересадка органов спасает жизнь. Людям объясняют принципы медицинской взаимовыручки: «Сегодня я получу, завтра отдам».
Представляет интерес и приложение для смартфона «Я — донор!». Оно — для тех испанцев, которые приняли осознанное решение пожертвовать «частичку себя». Потенциальный донор заполняет специальную анкету. В случае его смерти сразу понятно, кому именно из стоящих в очереди на пересадку пригодятся его органы. Об эффективности приложения говорит то, что в нем сотни тысяч карточек. И третье, но не последнее по значимости, обстоятельство, которое помогает испанцам оставаться лидерами в области трансплантологии. В каждой больнице там работает координатор по трансплантологии. Он общается как с врачами, так и с семьями потенциальных доноров, объясняя им все тонкости предстоящей процедуры. Родные доноров видят, что координатор, состоящий на службе у государства, ни от кого не зависит, что никто не пытается нажиться на их горе. Так возникает доверие, без которого трансплантологи не могут работать.
КСТАТИ.
Одна из 52 выполненных в мире трансплантаций лица была проведена в России. Это произошло в мае 2015 года в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Получившему тяжелейшую электротравму военнослужащему пересадили лицо 51-летнего мужчины, погибшего вследствие черепно-мозговой травмы. Операция шла 15 часов.
Об авторе.
Александр Лосото — доктор по образованию и профессии, обозреватель и колумнист «Вечерней Москвы».