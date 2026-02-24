Ненапрасная жертва: в Испании впервые пересадили лицо после эвтаназии донора

Представляет интерес и приложение для смартфона «Я — донор!». Оно — для тех испанцев, которые приняли осознанное решение пожертвовать «частичку себя». Потенциальный донор заполняет специальную анкету. В случае его смерти сразу понятно, кому именно из стоящих в очереди на пересадку пригодятся его органы. Об эффективности приложения говорит то, что в нем сотни тысяч карточек. И третье, но не последнее по значимости, обстоятельство, которое помогает испанцам оставаться лидерами в области трансплантологии. В каждой больнице там работает координатор по трансплантологии. Он общается как с врачами, так и с семьями потенциальных доноров, объясняя им все тонкости предстоящей процедуры. Родные доноров видят, что координатор, состоящий на службе у государства, ни от кого не зависит, что никто не пытается нажиться на их горе. Так возникает доверие, без которого трансплантологи не могут работать.