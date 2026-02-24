Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам объяснили, что делать, если в квартире стало холодно

Минэнерго региона призвало омичей сначала обращаться в УК или ТСЖ, а при необходимости — в диспетчерские службы.

Источник: Om1 Омск

В ближайшие дни в Омской области температура воздуха может опуститься ниже −30 °C. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, морозы сохранятся на несколько дней, местами по области ночная температура воздуха опустится до −40 градусов.

В ведомстве подчеркнули, что ресурсоснабжающие организации принимают необходимые меры, чтобы обеспечить надёжную работу тепло- и энергоснабжения в период сильных морозов. Жителям напомнили: если в квартире стало холодно, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Также омичам напомнили телефоны единых диспетчерских служб:

ЕДДС города Омска — 78−78−78, департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — 35−78−06.