Омичам объяснили, что делать, если в квартире стало холодно

В ближайшие дни в Омской области температура воздуха может опуститься ниже −30 °C. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, морозы сохранятся на несколько дней, местами по области ночная температура воздуха опустится до −40 градусов.
В ведомстве подчеркнули, что ресурсоснабжающие организации принимают необходимые меры, чтобы обеспечить надёжную работу тепло- и энергоснабжения в период сильных морозов. Жителям напомнили: если в квартире стало холодно, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Также омичам напомнили телефоны единых диспетчерских служб:
ЕДДС города Омска — 78−78−78, департамент энергетики и коммунального комплекса Минэнерго — 35−78−06.