Омичам объяснили, что делать, если в квартире стало холодно

В ведомстве подчеркнули, что ресурсоснабжающие организации принимают необходимые меры, чтобы обеспечить надёжную работу тепло- и энергоснабжения в период сильных морозов. Жителям напомнили: если в квартире стало холодно, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.