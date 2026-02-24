Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Сербии задержало подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Задержанные в Сербии мужчины подозреваются в стремлении убить Вучича и свергнуть конституционный строй.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали двоих мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Вучича и членов его семьи, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, один из задержанных родился в 1975 году, другой — в 1983-м. Кроме того, как считают силовики, мужчины собирались совершить нападения на работников МВД и свергнуть конституционной строй.

«Они подозреваются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя Республики Сербия и свержения высших государственных органов путем закупки оружия и покушения на жизнь и личность президента Республики Сербия, его жены и детей, а также покушения на членов министерства внутренних дел», — уточнили в ведомстве.

Задержанных арестовали. Уголовное дело против них должны направить в Высшую прокуратуру в городе Кралево.

Напомним, в феврале 2025 года от автомобиля Александра Вучича на ходу неожиданно отсоединилось колесо. Машина остановилась. Из неё вышли сотрудники охраны, которые осмотрели автомобиль. Президент Сербии не пострадал.

В мае ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с aif.ru не исключил возможных покушений против Александра Вучича и премьер-министра Роберта Фицо после того, как они посетили Парад Победы в Москве.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше