МВД Сербии задержало подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

«Они подозреваются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя Республики Сербия и свержения высших государственных органов путем закупки оружия и покушения на жизнь и личность президента Республики Сербия, его жены и детей, а также покушения на членов министерства внутренних дел», — уточнили в ведомстве.