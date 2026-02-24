МВД Сербии задержало подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали двоих мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Вучича и членов его семьи, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
По данным ведомства, один из задержанных родился в 1975 году, другой — в 1983-м. Кроме того, как считают силовики, мужчины собирались совершить нападения на работников МВД и свергнуть конституционной строй.
«Они подозреваются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя Республики Сербия и свержения высших государственных органов путем закупки оружия и покушения на жизнь и личность президента Республики Сербия, его жены и детей, а также покушения на членов министерства внутренних дел», — уточнили в ведомстве.
Задержанных арестовали. Уголовное дело против них должны направить в Высшую прокуратуру в городе Кралево.
Напомним, в феврале 2025 года от автомобиля Александра Вучича на ходу неожиданно отсоединилось колесо. Машина остановилась. Из неё вышли сотрудники охраны, которые осмотрели автомобиль. Президент Сербии не пострадал.
В мае ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с aif.ru не исключил возможных покушений против Александра Вучича и премьер-министра Роберта Фицо после того, как они посетили Парад Победы в Москве.