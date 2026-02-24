Власти сказали, за что аннулируют разрешение на торговлю цветами в Минске

Власти сказали, за что могут аннулировать разрешение на торговлю цветами в Минске. Подробности сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает агентство «Минск-Новости».
— Цветочная продукция в процессе ее реализации предполагает образование некоторого объема мусора — обрезков стеблей, лепестков… Поэтому убедительно просим всех, кто будет торговать цветами, принимать ежедневно меры по уборке своего рабочего места, — обратила внимание Елена Нагорная.
По ее словам, при выдаче разрешений на торговлю указанный вопрос в обязательном порядке будет обозначаться.
— Если же продавец проигнорирует требование, то разрешение аннулируют, — заявила Нагорная.
Начальник управления торговли и услуг пояснила, чем были вызваны подобного рода предупредительные меры. Так, в предыдущие годы, уточняет она, не все продавцы цветов наводили порядок на своих точках по завершении торговли.
Она отметила, что также будут проходить совместные рейды на нелегалов с участием органов внутренних дел, сотрудников администраций районов и налоговых. За торговлю без разрешения предусматривается штраф до 50 базовых величин, или до 2250 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
