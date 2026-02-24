Власти сказали, за что аннулируют разрешение на торговлю цветами в Минске

Она отметила, что также будут проходить совместные рейды на нелегалов с участием органов внутренних дел, сотрудников администраций районов и налоговых. За торговлю без разрешения предусматривается штраф до 50 базовых величин, или до 2250 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).