Эксперт Зимовец назвал необычным отсутствие пятен на Солнце в период активности

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отсутствие солнечных пятен на обращенной к Земле стороне Солнца, о котором сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН, выглядит неожиданным для периода максимума солнечной активности, но само по себе не выходит за рамки возможного, сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИКИ РАН Иван Зимовец.
«Действительно уже, по-моему, 2 или 3 дня нет пятен. Это неожиданно, но не является каким-то прям исключением, которое, в принципе, быть не может», — отметил Зимовец.
По словам ученого, в период максимума солнечной активности обычно «почти всё время наблюдаются пятна солнечные» и «их довольно много». При этом так называемые «беспятенные дни», когда пятен не видно, чаще характерны для минимумов солнечных циклов — тогда они могут идти «по несколько дней подряд, даже больше».
Эксперт отметил, что нынешняя ситуация в максимуме выглядит «немножко необычно»: пятна могли стать слишком мелкими либо действительно их нет. При этом, подчеркнул он, другие наблюдения указывают на сохранение активности: если смотреть не на пятна, а на магнитные поля, то локальные магнитные поля на Солнце сейчас есть — участки с сильными полями присутствуют, но они не концентрируются в пятнах.
Эксперт напомнил, что в истории наблюдений бывали периоды несколько столетий назад, когда пятен не наблюдали годами, и выразил уверенность, что нынешнее отсутствие пятен — временное: «я думаю, что через несколько дней пятна снова появятся» и «это не означает, что у нас выключилось солнце».