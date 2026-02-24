Эксперт Зимовец назвал необычным отсутствие пятен на Солнце в период активности

Эксперт отметил, что нынешняя ситуация в максимуме выглядит «немножко необычно»: пятна могли стать слишком мелкими либо действительно их нет. При этом, подчеркнул он, другие наблюдения указывают на сохранение активности: если смотреть не на пятна, а на магнитные поля, то локальные магнитные поля на Солнце сейчас есть — участки с сильными полями присутствуют, но они не концентрируются в пятнах.