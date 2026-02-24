«Мы отвергаем вас»: Береговая охрана США начала расследование после обнаружения свастики

Береговая охрана США начала внутреннее расследование после того, как в учебном центре для новобранцев была обнаружена нарисованная свастика. Об этом сообщает The Washington Post.
В Береговой охране США ранее разгорелся скандал из-за пересмотра значений этого символа и отказа от его традиционной ассоциации с ненавистью. Адмирал Кевин Ландей заявил, что любой, кто поддерживает или продвигает идеологию ненависти должен покинуть службу.
«Мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать нас ненавистью», — отметил адмирал.
Инструктор 19 февраля заметил свастику на стене мужского туалета в учебном центре. Издание отмечает, что Ландей немедленно выехал для проведения беседы с 900 новобранцами и сотрудниками Береговой охраны.
Ранее Береговая охрана США пересмотрела свою внутреннюю политику и исключила свастику из списка символов ненависти. Согласно новым правилам, нацистская символика теперь классифицируется как «потенциально вызывающая разногласия».