«Мы отвергаем вас»: Береговая охрана США начала расследование после обнаружения свастики

WP: Береговая охрана США расследует появление нарисованной свастики.

Источник: Комсомольская правда

Береговая охрана США начала внутреннее расследование после того, как в учебном центре для новобранцев была обнаружена нарисованная свастика. Об этом сообщает The Washington Post.

В Береговой охране США ранее разгорелся скандал из-за пересмотра значений этого символа и отказа от его традиционной ассоциации с ненавистью. Адмирал Кевин Ландей заявил, что любой, кто поддерживает или продвигает идеологию ненависти должен покинуть службу.

«Мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать нас ненавистью», — отметил адмирал.

Инструктор 19 февраля заметил свастику на стене мужского туалета в учебном центре. Издание отмечает, что Ландей немедленно выехал для проведения беседы с 900 новобранцами и сотрудниками Береговой охраны.

Ранее Береговая охрана США пересмотрела свою внутреннюю политику и исключила свастику из списка символов ненависти. Согласно новым правилам, нацистская символика теперь классифицируется как «потенциально вызывающая разногласия».

