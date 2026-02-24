В Башкирии началась короткая рабочая неделя: она продлится всего 4 дня

Сегодня, 24 февраля, жители Башкирии вышли на работу после трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества. Трудовая неделя продлится всего четыре дня — со вторника по пятницу.
Следующие длинные выходные ожидаются уже через две недели, в связи с Международным женским днем. Для тех, кто работает на пятидневке, отдых продлится с 7 по 9 марта. Поскольку 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, праздничный день переносится на понедельник — 9 марта.
В марте жителей Башкирии ждет еще один нерабочий день: Ураза-байрам в 2026 году отмечается 20 марта, и эта дата объявлена выходным.
