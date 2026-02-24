Украинская армия за неделю нанесла удар по пяти российским учебным заведениям. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения, — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, Киев подобным образом пытается «будоражить общественное сознание россиян и создавать негативный фон восприятия переговоров в Женеве». При этом западные политики не обращают внимания на провокации Украины, которая не намерена соблюдать договоренности.
Несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что РФ и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Однако он отметил, что прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски».
Владимиру Зеленскому стоило бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения в 2022 году. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц.