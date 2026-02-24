Омичам рассказали, как не стать жертвой мошенников в тяжелую минуту

Уполномочен только КСУ.
Как сообщила и.о. директора БУ «Комбинат спецуслуг» (КСУ) Ольга Котюргина, бесплатно проводить человека в последний путь — это возможно. Гарантированный перечень погребальных услуг предусмотрен федеральным законом.
— Он гласит, что каждому гражданину, взявшему на себя обязанность похоронить человека, бесплатно предоставляются следующие услуги: оформление документов, необходимых для погребения, предоставление и доставка гроба и других неотъемлемых атрибутов, перевозка тела умершего на кладбище и собственно погребение", — рассказала Ольга Котюргина.
Важно понимать: услуги по бесплатному погребению в Омске предоставляет исключительно профильное бюджетное учреждение — КСУ. Многочисленные частные конторы данными полномочиями не обладают. Однако об этом знают не все, чем и пользуются недобросовестные похоронщики.
— Мы нередко сталкиваемся с тем, что представители частных агентств заявляют убитым горем людям, что, мол, это они предоставляют гарантированный перечень услуг и берут за это деньги, попросту обманывая родственников умершего, — рассказала Ольга Котюргина.
Начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства Дмитрий Байков добавил: недобросовестные агенты не стесняются и внаглую навязывать свои услуги. Как говорится, не успело еще тело остыть, а они уже на пороге.
— Родственникам умершего важно понимать — сотрудничать с ними они не обязаны. Человек вправе ознакомиться со всеми предложениями, а потом уже сделать свой выбор. Другой немаловажный момент — цена вопроса. Данные об умерших агенты покупают у информаторов, и все эти затраты в конечном счете будут включены в стоимость похорон, — отметил Дмитрий Байков.
Отдельно остановились спикеры и на вопросе предоставления земли на кладбище. По закону участок в пять кв. метров, необходимых для погребения, также предоставляется на кладбище бесплатно. Хотя нечистые на руку мошенники пытаются заработать даже на этом.
Гарантированный перечень или пособие.
По закону любой человек, взявший на себя обязанность организации похорон, может выбрать — воспользоваться ли ему бесплатным гарантированным переченем либо организовать платное прощание и получить социальное пособие на погребение.
Размер пособия на сегодняшний день составляет около 10,5 тысяч рублей. В рамках бесплатного перечня КСУ предоставляет услуги по погребению на сумму 30 тысяч рублей. Поэтому второй вариант более выгоден. При этом помимо гарантированного перечня КСУ готово предоставить и дополнительные услуги, за которые нужно будет доплатить.
Для реализации права на бесплатные похороны необходимо лично обратиться в КСУ, написать соответствующее заявление и предоставить выписку о выборе гарантированного перечня услуг. Последнюю нужно предварительно получить в Соцфонде на основании свидетельства о смерти.
Подать заявление на получение пособия по погребению можно через портал Госуслуг либо обратившись в Соцфонд лично в течение шести месяцев с даты регистрации смерти.
К Радонице готовы.
Дмитрий Байков напомнил, что День поминовения усопших в этом году отмечается 21 апреля. Подготовка к Радонице уже началась.
— С февраля мы проводим совещание со всеми ведомствами, включая службу скорой помощи, полицию, и определяем совместный план действий. Наши усилия направлены на то, чтобы посетители кладбищ чувствовали себя комфортно и безопасно, а общественный транспорт смог вместить всех желающих, — рассказал Дмитрий Байков.
Большая подготовка к Радонице пройдет и на самих кладбищах. К этому дню сотрудники КСУ завершат уборку и обновление территорий, установят 30 дополнительных биотуалетов, закупят шанцевый инструмент, которым посетители смогут воспользоваться бесплатно. Также кладбища обработают от грызунов и клещей. Готово КСУ и к тому, что после Дня поминовения на погостах останется много мусора.
«Соответствующие договоры на вывоз мусора уже заключены с регопреатором “Магнит”. И мы настоятельно просим не складировать мусор в неустановленных местах. Пожалуйста, донесите его до контейнерной площадки — они есть на каждом кладбище», — призвала омичей Ольга Котюргина.
Важно!
БУ «Комбинат спецуслуг» находится на улице Звездова, 14. Круглосуточный телефон учреждения: 37−02−02. С полным перечнем предоставляемых услуг можно ознакомиться на сайте учреждения: ksu55.ru.