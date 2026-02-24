Омичам рассказали, как не стать жертвой мошенников в тяжелую минуту

— Родственникам умершего важно понимать — сотрудничать с ними они не обязаны. Человек вправе ознакомиться со всеми предложениями, а потом уже сделать свой выбор. Другой немаловажный момент — цена вопроса. Данные об умерших агенты покупают у информаторов, и все эти затраты в конечном счете будут включены в стоимость похорон, — отметил Дмитрий Байков.