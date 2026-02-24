В Уфе парень на «Субару» влетел в памятник Мустаю Кариму: возможно, он был пьян

Сегодня утром, 24 февраля, в Уфе на перекрестке улиц Кирова и Мустая Карима произошло ДТП. 21-летний парень за рулем Subaru Forester проехал перекресток прямо и врезался в гранитное ограждение памятника. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, никто не пострадал.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ предложили молодому человеку пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения — тот отказался. На него составили административный протокол.
Кроме того, в действиях водителя усматривают признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ранее его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение и лишали прав.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.