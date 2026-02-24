Десятки многоквартирных домов останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 февраля

С 9:00 до 17:00 в связи с заменой оборудования без электричества останутся жильцы многоквартирных домов по следующим адресам: улицы 19-я линия, 21−39; 21-я линия, 32−42, 33−49; 23-я линия, 34−50, 43−71; 25-я линия, 30−68, 37−69; 27-я линия, 22−72, 25−89; 1-ая Пролетарская, 4−22, 1−25; 2-ая Пролетарская, 2−16, 1−19; Богданова, 2−24, 1−23; Подвойского, 2−10; Листопадова, 8−12, 1−31; Волгодонская, 16−42, 23−43; Гризодубовой, 12А, 22−44, 21−61, 61/114; Доброхимовская, 74; 1-я Краснодарская, 29−41, 52−78; 2-я Краснодарская, 30−42, 25, 91−97; 3-я Круговая, 21−33, 28−48; Лазаревская, 21−27, 24−28; Проселочная, 6−28; Ревкомовская, 112.