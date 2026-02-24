Пострадали восемь человек, включая детей: Появилось видео тройного ДТП под Ростовом

В результате ДТП пострадали восемь человек: 33-летний водитель «Тойоты Раум», а также находившийся с ним в машине ребенок 2021 года рождения. Также получили травмы 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 44-летний водитель «Шкоды Фабия» и четверо его пассажиров — взрослый 43 лет, а также дети 2017, 2021 и 2023 годов рождения.