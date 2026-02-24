Пострадали восемь человек, включая детей: Появилось видео тройного ДТП под Ростовом

Видео с места массовой аварии с восемью пострадавшими под Ростовом показали сотрудники Госавтоинспекции региона. Ролик размещен в телеграм-канале ведомства.
ДТП случилось в Батайске 23 февраля около 21 часа на улице Фрунзе. Женщина за рулем «Тойоты Раум», двигаясь по второстепенной дороге, по предварительным данным, не уступила на перекрестке «Фольксвагену Поло», который ехал по главной.
Машины столкнулись, после чего вторая иномарка выскочила на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Шкода Фабия».
В результате ДТП пострадали восемь человек: 33-летний водитель «Тойоты Раум», а также находившийся с ним в машине ребенок 2021 года рождения. Также получили травмы 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 44-летний водитель «Шкоды Фабия» и четверо его пассажиров — взрослый 43 лет, а также дети 2017, 2021 и 2023 годов рождения.
