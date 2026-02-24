Стало известно, в каком регионе России картошку продают по 32 рубля за кг

С начала года в России подешевели некоторые продукты. Наибольшее снижение цен зафиксировали на яблоки. Также стали дешевле помидоры и свинина. Аналитики сравнивали данные первой недели января и второй недели февраля. В расчётах учитывали средние ценники без учёта акций.