В Гомеле ИП не зарегистрировал юрлицо и получил крупный штраф

На протяжении 2024 года от предпринимательской деятельность гомельчанин получил выручку более 2,2 миллиона рублей. Это превысило предельный лимит, который был установлен для ИП (речь идет про 500 тысяч рублей). В экономическом суде пояснили, что с 1 января 2025 года ИП не вправе был заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.