В Гомеле ИП не зарегистрировал юрлицо и получил крупный штраф. Подробности БелТА сообщили в экономическом суде Гомельской области.
Из материалов дела следует, что в период с января по март 2025 года индивидуальный предприниматель осуществлял розничную торговлю обувью, сумками, одеждой, товарами для дома через созданные им страницы в социальных сетях, через интернет-магазины, по почте. Полученный доход за озвученный период составил более 165 000 рублей.
На протяжении 2024 года от предпринимательской деятельность гомельчанин получил выручку более 2,2 миллиона рублей. Это превысило предельный лимит, который был установлен для ИП (речь идет про 500 тысяч рублей). В экономическом суде пояснили, что с 1 января 2025 года ИП не вправе был заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.
«Ему следовало зарегистрировать юрлицо», — уточнили в суде.
Гомельчанин в суде признал вину, раскаялся в содеянном, пояснив, что не знал про установленные законодательством ограничения. Суд назначил ему административное взыскание в виде штрафа 900 рублей без конфискации дохода.
