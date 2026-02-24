«Добивался доверия к себе»: Дмитриенко рассказал об отношениях с семьей Пересильд

— С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе. Однажды Аня сказала: «Да меня отпускают. Можем хоть до часу ночи с тобой гулять!» Я довожу ее до дома, она берет трубку, а там на нее мама ругается, — рассказал артист.