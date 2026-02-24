Ричмонд
«Добивался доверия к себе»: Дмитриенко рассказал об отношениях с семьей Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко в YouTube-шоу «Вписка» раскрыл, как долго добивался доверия от семьи актрисы Анны Пересильд. Музыкант уже давно знаком с ее родителями, которые одобрили их отношения.

Певец Ваня Дмитриенко в YouTube-шоу «Вписка» раскрыл, как долго добивался доверия от семьи актрисы Анны Пересильд. Музыкант уже давно знаком с ее родителями, которые одобрили их отношения.

— С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе. Однажды Аня сказала: «Да меня отпускают. Можем хоть до часу ночи с тобой гулять!» Я довожу ее до дома, она берет трубку, а там на нее мама ругается, — рассказал артист.

Дмитриенко также отметил, что доверительные отношения у него сложились и с отцом Пересильд, 74-летним режиссером Алексеем Учителем. По его словам, «он очень уважаемый человек».

— Он серьезный человек и при этом с очень крутым чувством юмора. Не было такого, что я какой-то тест проходил. Я заметил, как он на меня оценивающе посмотрел. Но я не увидел в его глазах какого-то непринятия, — подытожил певец.

В июле прошлого года Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. На фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге пару заметили вместе. На одном из видео актриса с улыбкой наблюдала за выступлением музыканта.