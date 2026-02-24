В Самаре снова будут ремонтировать Московского шоссе

«Основной задачей работ является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности», — говорится в документах закупки.
Как указывают специалисты минтранса, на проезжей части указанного участка Московского шоссе наблюдаются колейность и выбоины, на тротуарах — разрушение плитки и асфальтобетонного покрытия. Всё это подрядчику предстоит обновить. Также замене подлежат бортовые камни, решетки дождеприемных колодцев, люки смотровых колодцев.
Победителя торгов определят после 19 марта. Он должен выполнить капремонт в период с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона установили в 4 года, нижнего — 5 лет при прогнозируемой интенсивности движения 10−20 тысяч автомобилей в сутки.
В последний раз этот участок Московского шоссе ремонтировали в 2021 году. В прошлом году обновили дорогу от проспекта Кирова до выезда из города. Работы выполняла компания, строившая платную трассу «Обход Тольятти». Потребовалось введение ограничений на движение транспорта.
Параллельно продолжался и длится до сих пор судебный процесс о колейности Московского шоссе. Последний раунд был за подрядчиком.