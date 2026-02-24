В Госдуме предложили ограничить сферу режима самозанятых

Одновременно, как подчеркивается в письмах, практика правоприменения выявила ряд системных проблем, в том числе злоупотребления со стороны работодателей, использующих режим для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, а также недостаточную социальную защищенность самозанятых. Отмечается, что большинство пользователей режима фактически не формируют пенсионные права, а механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал только с 1 января 2026 года.