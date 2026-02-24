Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На грани жизни и смерти»: Иван Ургант пострадал на гастролях в Европе

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что во время своего тура по Европе у него произошли две ситуации, которые угрожали его здоровью. Первый инцидент произошел во время перелета из Белграда в Лондон.

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что во время своего тура по Европе у него произошли две ситуации, которые угрожали его здоровью. Первый инцидент произошел во время перелета из Белграда в Лондон.

— И вдруг пилот говорит: «Нам нужно сделать вынужденную остановку в Мюнхене». И мы очень быстро, буквально за семь минут с высоты 10 000 метром упали на Мюнхен. Мы просто коршуном, как тунгусский метеорит, как снег на голову, — рассказал Ургант.

Причиной экстренной посадки стало то, что сработали датчики дыма в кабине пилотов.

— Мы два раза в этом туре были на грани жизни и смерти. Это был второй раз. А первый — когда у меня в Вене раздуло палец, — рассказал телеведущий на своем YouTube-канале.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что некоторые известные россияне обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Ивана Урганта в эфир. С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на сообщения о якобы просьбах к Владимиру Путину о возвращении Урганта в эфир, заявил, что ему ничего об этом не известно.

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на сообщения прессы о том, что Иван Ургант эмигрировал и начал приезжать в России только на заработки.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше