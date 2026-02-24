Ричмонд
Из-за нарушений экологических норм: в Ташобласти приостановили работу теплицы

В отношении владельца составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Кибрайском районе Ташобласти из-за нарушений экологических норм приостановили работу теплицы.

Как отмечается, обращение, поступившее в Главное управление экологии и изменения климата Ташкентской области, было оперативно изучено.

В ходе проверки объекта, расположенного на территории махалли «Маданият» Кибрайского района, установлено, что используемое в котельной пылегазоочистное оборудование не обеспечивает достаточную степень очистки.

По данному факту в отношении владельца теплицы составили административный протокол на основании статьи 95 Кодекса об административной ответственности. Кроме того, в соответствии со статьей 48 закона «Об охране природы» деятельность теплицы временно приостановили.