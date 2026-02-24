Ричмонд
Нейрохирурги омской больницы вернули мужчине способность ходить

Врачи ГКБ № 1 осваивают новые методики операций на позвоночнике.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты нейрохирургического отделения омской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова расширяют спектр высокотехнологичных вмешательств на позвоночнике. 24 февраля в минздраве региона рассказали, что врачи применяют современные методики при травмах и дегенеративных патологиях.

С использованием металлоконструкций проводятся операции на шейном и поясничном отделах, пункционная вертебропластика грудного и поясничного уровней, динамическая межостистая фиксация, нейростимуляция спинного мозга для купирования хронического болевого синдрома. Все вмешательства выполняют бесплатно по квотам в рамках программы высокотехнологичной помощи по ОМС.

«Современная нейрохирургия позвоночника — это не просто устранение боли. Это возвращение человеку возможности жить полноценно: гулять с внуками, работать, радоваться каждому дню без ограничений», — сказал заместитель главного врача по медицинской части, нейрохирург Дмитрий Ларькин.

Так, в отделении успешно прооперировали 62-летнего пациенты, который долго страдал от выраженных хронических болей в пояснице и ногах. У мужчины наблюдались слабость и онемение. Пройти даже 100 метров без остановки ему не удавалось. Врачи диагностировали антеспондилолистез L4 позвонка и стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5. Больному выполнили декомпрессию нервных структур и задний спондилодез с транспедикулярной фиксацией на поясничном уровне. Уже на следующее утро после операции мужчина смог встать с постели. Восстановление продлится в стационаре 7−10 дней.

Ранее мы писали, что омского детского хирурга парализовало после инфаркта в Тайланде.

