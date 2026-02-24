Нейрохирурги омской больницы вернули мужчине способность ходить

Так, в отделении успешно прооперировали 62-летнего пациенты, который долго страдал от выраженных хронических болей в пояснице и ногах. У мужчины наблюдались слабость и онемение. Пройти даже 100 метров без остановки ему не удавалось. Врачи диагностировали антеспондилолистез L4 позвонка и стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5. Больному выполнили декомпрессию нервных структур и задний спондилодез с транспедикулярной фиксацией на поясничном уровне. Уже на следующее утро после операции мужчина смог встать с постели. Восстановление продлится в стационаре 7−10 дней.